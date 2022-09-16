Калуга, 16 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Ордена Мужества родителям военнослужащих Эмиля Латыпова и Дмитрия Рашевского вручили в Калуге 15 сентября глава городского самоуправления Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов. Оба гвардейца-десантника погибли во время специальной военной операции на территории бывш. УССР и были посмертно награждены указом президента России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу Калуги.

Mil.ru Орден Мужества

Рядовой Латыпов Эмиль Махмудович был механиком-водителем 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Погиб 13 апреля. Ефрейтор Рашевский Дмитрий Викторович — гранатомётчиком 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он погиб 2 июня. У него остались две несовершеннолетние дочери. Руководители города выразили соболезнования родным погибших и почтили память героев-солдат минутой молчания. Принято решение установить мемориальные доски в память о погибших бойцах в учебных заведениях, которые они окончили.

В Калуге рядом с мемориалом «Журавли» появится монумент в память о калужанах, погибших в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР.