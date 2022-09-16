Тайбэй, 16 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Делегация из 14 чешских специалистов прибудет с официальным визитом на Тайвань 18 сентября, сообщило Центральное тайваньское информационное агентство.

Chensiyuan Тайбей

Группу делегатов возглавит сенатор европейской республики и бывший президент Академии наук Чехии Йиржи Драгош. Кроме того, в составе делегации на остров прибудут действующая глава Академии наук страны Эва Зажималова и генеральный директор Национального музея Чехии Михал Лукеш.

Они будут находиться на Тайване шесть дней. Визит этой группы касается налаживания сотрудничества между Прагой и Тайбэем в сфере производства полупроводников.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября газета The Asahi написала о том, что США, Япония, Южная Корея и Тайвань приступили к созданию структуры, обеспечивающей производство наиболее высокотехнологичных полупроводников, а также их поставки и контроль за такой продукцией.

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