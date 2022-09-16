Ростов, Ярославская область, 16 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославской области два человека пострадали в ДТП с фурой. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

vk.com/wall-195 543 417_68 925 Место аварии в Ростовском районе

ДТП произошло 16 сентября в 6:40 на 177 километре трассы М-8 в Ростовском районе Ярославской области. По предварительным данным пострадало два человека, очевидцы говорят о том, что водитель мог уснуть за рулем. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.