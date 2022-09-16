Херсон, 16 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского киевского режима оказались в тактическом окружении на херсонском направлении. Об этом 16 сентября рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Как отметил Стремоусов, слова которого приводит РИА Новости, уровень воды в реке Ингулец увеличился и нарушил переправы ВСУ с правого на левый берег Днепра около границ региона.

«Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», — сказал заместитель главы администрации Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представители которого посещали Запорожскую АЭС, оказалась необъективной и предвзятой.