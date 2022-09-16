Киевские боевики попали в тактическое окружение на херсонском направлении
Херсон, 16 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского киевского режима оказались в тактическом окружении на херсонском направлении. Об этом 16 сентября рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Как отметил Стремоусов, слова которого приводит РИА Новости, уровень воды в реке Ингулец увеличился и нарушил переправы ВСУ с правого на левый берег Днепра около границ региона.
«Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», — сказал заместитель главы администрации Херсонской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представители которого посещали Запорожскую АЭС, оказалась необъективной и предвзятой.