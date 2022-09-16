Грозный, 16 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на очередные санкции США, введенные против него и членов его семьи. Посмеявшись над этими безобидными для него санкциями, он сообщил две «хорошие» новости для Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Первая связана с созданием в Чечне еще одного силового подразделения численностью в две тысячи бойцов, готовых в любой момент принять участие в противостоянии с киевскими нацистами и наемниками. Вторая новость заключается в том, что чеченские бойцы очень заинтересованы в западных трофеях, поставляемых США киевскому режиму.

«Чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наёмников свинцовым дождём. Вторая: новое подразделение — это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный «Хаймерс» хоть отбавляй», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он напомним, что сценарий, который ранее США пытались опробовать в Чечне, провалился. Теперь «американцы наступают на те же грабли», повторяя его на территории бывш. УССР. Кадыров пообещал «в пух и прах разнести внедренную нацистскую идеологию», а поставляемое киевскому режиму западное оружие пригрозил переплавить «в прочные чугунные памятники братским народам».