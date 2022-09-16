Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Сотрудники IT-компаний в Санкт-Петербурге получили более четырех миллиардов рублей в рамках льготной ипотеки для таких работников. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина.

Программист Иван Шилов © ИА REGNUM

Петербург выполняет федеральные меры поддержки IT-отрасли. По данным Казарина, 97% городских компаний ознакомлены с комплексом мер, предусмотренных для поддержки специалистов в сфере информационных технологий.

К началу сентября банки Петербурга одобрили 1,4 тыс. заявок и выдали таким сотрудникам 402 кредита общей суммой в 4,3 млрд рублей. Такая статистика выводит Северную столицу на второе место среди регионов России. Город уступает лишь Москве.

«Я уверен, что та инфраструктура, которая создана у нас, успешно будет реализовываться и дальше. Кроме того, сам город, как крупный научно-технический комплекс, является огромным потребителем различного рода ИТ-услуг. Он генерирует проекты, он эти проекты внедряет, он эти проекты дальше развивает», — сообщил вице-губернатор.

Напомним, льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте 22 — 44 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей — в регионах. Специалист должен работать в аккредитованной IT-компании, иметь российское гражданство.

Читайте также: IT-специалисты в возрасте до 40 лет смогут получить льготную ипотеку

Напомним, что Петербург также занимает второе место по уровню вакансий для программистов. В Северной столице они могут получать заработную плату, которая является второй по среднему размеру в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург занял вторую строчку по уровню зарплаты IT-специалистов