Лондон, , 09:40 — REGNUM Делегации Китая не позволили присутствовать в Вестминстер-холле, где выставлен гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом заявил спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл, сообщает европейское издание газеты Politico.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

«Спикер палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник», — рассказал изданию высокопоставленный парламентский деятель.

Слова Хойла, отмечено в публикации, указывают на возможность присутствия китайских чиновников на похоронах королевы, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. При этом представителям КНР запретят входить в Вестминстер-холл.

Как сообщало ИА REGNUM, британская королева Елизавета II скончалась в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет. Её гроб установлен в Вестминстер-холле, старейшей из частей Вестминстерского дворца. Доступ туда открыт круглосуточно для желающих проститься с королевой.

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