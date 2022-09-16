Китайскую делегацию не допустили к гробу Елизаветы II
Лондон, 16 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Делегации Китая не позволили присутствовать в Вестминстер-холле, где выставлен гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом заявил спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл, сообщает европейское издание газеты Politico.
«Спикер палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник», — рассказал изданию высокопоставленный парламентский деятель.
Слова Хойла, отмечено в публикации, указывают на возможность присутствия китайских чиновников на похоронах королевы, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. При этом представителям КНР запретят входить в Вестминстер-холл.
Как сообщало ИА REGNUM, британская королева Елизавета II скончалась в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет. Её гроб установлен в Вестминстер-холле, старейшей из частей Вестминстерского дворца. Доступ туда открыт круглосуточно для желающих проститься с королевой.
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