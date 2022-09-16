Светогорск, Ленинградская область, 16 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. С крупной компании по производству бумаги Sylvamo (бренд SvetoCopy, г. Светогорск) через суд требуют возместить около 700 млн рублей ущерба, причиненного реке Вуокса в Ленинградской области, сообщили 16 сентября в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО.

t. me/rpn_szfo Вид на реку Вуокса в Ленобласти

Управление направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о взыскании с НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (ранее ЗАО «Интернешнл Пейпер») 686,9 млн рублей ущерба, причиненного реке Вуокса.

«Компания в 2019 году допустила сброс сточных вод с содержанием ртути, алюминия и лигнина сульфатного в реку, что оказало негативное влияние на реку», — указали в ведомстве, добавив, что это не первое подобное нарушение со стороны этого производства.

Ранее компания была привлечена к административной ответственности за нарушение правил водопользования (ч.1 ст.8.14 КоАП РФ) с назначением штрафа в размере 85 тыс. рублей. В адрес предприятия также внесено представление об устранении нарушения. После того, как назначение административного наказания вступило в законную силу, штраф был оплачен.

Что касается крупного штрафа, то предприятие отказалось от добровольного возмещения вреда, причиненного реке Вуокса.

«Теперь Управление будет добиваться взыскания в судебном порядке», — подытожили в пресс-службе надзорного ведомства.

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