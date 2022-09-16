Нью-Йорк, США, , 09:27 — REGNUM Представители Китая, ОАЭ и Мексики на заседании Совбеза ООН по теме продовольственной безопасности отметили важность снятия препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя», — цитирует его РИА Новости.

Заместитель постпреда КНР при ООН призвал к снятию всех препятствий.

В свою очередь представитель Мексики отметил важность доставки удобрений и продовольственных продуктов из России на глобальные рынки.

«Удобрения играют важнейшую роль в обеспечении будущих урожаев, и российские удобрения должны достигать глобальных рынков», — заявила постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заявления США и стран ЕС о том, что введённые ими санкции против России не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности.

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