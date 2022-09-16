Бостон, США, 16 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Престижный либеральный анклав в американском штате Массачусетс оказался в хаосе после отправки туда из Флориды двух самолетов с нелегальными мигрантами, сообщает New York Post.

Government of Florida Рон Десантис

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Речь идет об острове Мартас-Винъярд, который считается местом проживания богатой либеральной элиты. Накануне туда были доставлены около 50 мигрантов. Местный совет по туризму назвал такое развитие событий »гуманитарным кризисом».

«Это развивающаяся ситуация», — написал в заявлении представитель окружного управления по чрезвычайным ситуациям, отметив, что местные власти «активно сотрудничают в разработке скоординированных региональных ответных мер.

«Мы обратились к нашим партнерам на уровне штата и на федеральном уровне за дополнительной и долгосрочной поддержкой и помощью», — добавил он.

По сообщению местной прессы, о готовящейся отправке нелегалов из Флориды на остров местные полицейские узнали лишь вечером среды, 14 сентября. Кроме того, городской администратор Дженнифер Рэнд заявила, что она получает «разъяренные сообщения» от местных жителей.

По словам Рэнд, мигранты направлены в церковь Сент-Эндрюс в Эдгартауне, и им может быть предоставлено краткосрочное жилье в «Ag Hall» сельскохозяйственного общества Мартас-Винъярд.

Однако такое решение не может считаться долгосрочным, потому что там нет ни кроватей, ни душевых, продолжила она, добавив, что накормить мигрантов также может быть сложно, потому что Красный Крест Мартас-Винъярд «не участвует» в официальных мерах по разрешению сложившейся ситуации.

Напомним, нелегалов в этот престижный район отправил губернатор штата Флорида Рон Десантис. Такое решение он принял в знак протеста против миграционной политики демократов.