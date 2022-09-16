Орел, 16 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту неправомерных действий должностных лиц администрации города Орла по статье о превышении должностных полномочий возбуждено Следственным управлением Следственного комитета России по Орловской области после проведения проверок в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пресс-служба администрации Орла Орловские трамваи

Должностные лица мэрии, согласно информации следственных органов, без проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности МУПа, имеющего большие долги, приняли решение о согласовании приобретения 20 автобусов марки ПАЗ Vector NEXT в лизинг. После этого чиновники необоснованно выделили не менее 8 млн рублей на погашение лизинговых платежей за приобретенные автобусы.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг МУП «ТТП», который в последние несколько лет находился на грани банкротства, разразился после серии обращений сотрудников МУПа и горожан с жалобами на состояние предприятия и попытку властей отказаться от троллейбусов, заменив их автобусами на метане.

Проверки начали следственные органы и прокуратура. Накануне, 15 сентября, стало известно о задержании заместителя генерального директора предприятия. По данным следствия, он подписал документы на выплату 300 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю за работы, которые фактически проводились самим МУПом.