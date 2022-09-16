Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Армения придаёт особенное значение расширению сотрудничества с Грузией почти во всех областях. Об этом заявил новый посол Армении в Грузии Ашот Смбатян 15 сентября в интервью агентству «Интерпрессньюс».

Посол Армении в Грузии Ашот Смбатян и президент Грузии Саломе Зурабишвили Официальный сайт президента Грузии

«Главным направлением нашей деятельности станет обеспечение активного политического диалога как на высшем, так и на рабочем уровне», — сказал Смбатян.

Он отметил, что в последние два года значительно выросли объемы торговли между странами, Армения придаёт особое значение совместным с Грузией проектам в сферах транспорта и энергетики. В качестве успешного проекта посол привёл возведение моста «Дружба» через реку Аракс на грузино-армянской границе.

«Ещё одной важной целью моей деятельности в качестве посла будет активизация личных контактов между гражданами наших стран по принципу «больше Армении в Грузии и больше Грузии в Армении"», — добавил Смбатян.

Напомним, единственный действующий сухопутный маршрут между Арменией и Россией проходит через Грузию.