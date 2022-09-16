Москва, 16 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Телефонные переговоры по поводу обострения ситуации на границе Киргизии и Таджикистана провёл генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась с секретарями киргизского и таджикского Совбезов (СБ) Маратом Иманкуловым и Насрулло Махмудзода. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

МЧС Республики Беларусь Станислав Зась

«16 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета безопасности Киргизской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на киргизско-таджикской границе, которое произошло сегодня утром», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе переговоров и генсек ОДКБ, и секретари Совбезов двух республик выступили за немедленное прекращение огня в зоне конфликта.

«В ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана получили ранения 11 киргизских военнослужащих.