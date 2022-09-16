Шадринский район, Курганская область, 16 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Курганской области выясняются обстоятельства гибели охотника на озере Саткан в Шадринском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональная СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Охота

По предварительным данным, 11 сентября мужчина выехал из дома на озеро поохотиться. Но вовремя домой не вернулся, на звонки не отвечал. Поиски пропавшего начали родственники, которые обратились в полицию.

Тело охотника было извлечено из воды вечером 14 сентября текущего года. Следователем проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося. Признаков насильственной смерти в ходе осмотра тела погибшего не обнаружено.

Это не первая гибель курганского охотника в озере. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2021 года во время охоты на дичь курганец с лодки упал в озеро. Его тело было обнаружено в воде без признаков жизни.