Берлин, 16 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Правительство Германии взяло под контроль активы российской нефтяной компании «Роснефть» в стране, включая нефтеперерабатывающий завод в Шведте к северо-востоку от Берлина, в рамках последней меры по решению проблемы нехватки энергии, как сообщает Reuters.

Rnsmng.rosneft.ru Роснефть

В заявлении, опубликованном министерством экономики в пятницу 16 сентября, отмечается, что правительство передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под опеку федерального энергетического регулятора Bundesnetzagentur.

Это дает ему право контролировать доли «Роснефти» в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в баварском городе Вохбург.

На долю Rosneft Deutschland приходится 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, и это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в Германии.

В заявлении министерства также говорится, что существует «угроза безопасности энергоснабжения [Германии]», и передача активов «Роснефти» под контроль ФРГ нейтрализует эту угрозу. Этот шаг также является «необходимой основой» для обеспечения будущего компании Schwedt.

Пятничное решение, кроме того, сопровождается «всеобъемлющим пакетом мер», призванным обеспечить поставки нефти по альтернативным маршрутам, заявили в министерстве.