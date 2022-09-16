Иркутск, 16 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, в Иркутске работает министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. На встрече обсудили текущее положение дел в агропромышленном комплексе области и обозначили основные задачи развития АПК региона. Министр отметил, что в текущем году Иркутской области направлено 1,7 млрд рублей. Уровень освоения сейчас уже превышает 80%.

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«Понятно, что один из ключевых моментов для нас — продовольственная безопасность. В этом плане Иркутская область полностью обеспечивает себя кормовым зерном и куриным яйцом. Хорошие результаты по картофелю, мясу птицы, молоку и молочным продуктам. А вот насчёт мяса и овощей, ещё есть над чем работать.

В разгаре — уборочная кампания. Все идёт в штатном режиме. Убрано 20% площади зерновых, 66,7% картофеля, 25% овощей открытого грунта. Есть ряд сложностей связанных с погодой, но процесс идёт. Обговорили вопросы развития небольших предприятий и крестьянских хозяйств. Благодарен за существенную поддержку из федерального бюджета малого бизнеса в сельском хозяйстве. При этом очевидно, что прогресс в аграрной сфере невозможен без улучшений условия жизни и труда на селе. Я говорю об участии в федеральной программе комплексного развития сельских территорий.

Обсудили с Дмитрием Николаевичем возможность дофинансирования двух важных проектов. Первый — комплексное развитие поселка Жигалово, который предполагает строительство школы на 520 мест и канализационных-очистных сооружений. Второй — компактная жилищная застройка в селе Бажир Заларинского района, со строительством дорог, коммуникаций и благоустройством.

Развитие села — сейчас одно из приоритетных для нас направлений, поскольку 22% жителей нашего региона как раз живет и работает в сельской местности», — пояснил глава Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, всего под урожай 2022 года в Иркутской области посеяно 403,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Во всех категориях хозяйств Приангарья было посажено 22,5 тыс. га картофеля, овощи открытого грунта размещены на площади 3,5 тыс. га. В 2022 году увеличена доля посевной площади под масличными культурами — рапс и лён, рыжик и соя. Уборочная кампания стартовала в середине августа 2022 года.

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