Ульяновск, 16 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Старомайнском районе Ульяновской области отменили карантин, ранее введённый из-за выявления африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующий указ подписал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Погожев ИА REGNUM Свиньи

Карантин по АЧС снят в селе Шмелёвка Матвеевского сельского поселения Старомайнского района. Данное решение принято на основании представления регионального агентства по ветеринарии.

В то же указом сохраняется ряд запретов. С территории эпизоотического очага, в границах пятикилометровой угрожаемой зоны и в пределах района (зона наблюдения) запрещён вывоз и реализация свиней, продуктов убоя и их переработки без соответствующей термической обработки.

Также в течение года в зоне очага и угрожаемой зоне запрещено разведение свиней. Кроме того, 180 дней на данных территориях будет вестись наблюдение за состоянием здоровья свиней и кабанов.

Напомним, в августе в Старомайнском районе Ульяновской области установлен карантин в двух сёлах, где выявлена чума свиней. В муниципалитете ввели режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM , чума свиней зарегистрирована среди домашних свиней в личных подсобных хозяйствах на территориях сёл Шмелевка и Жедяевка, где был введён карантин.