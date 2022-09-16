Анкара, 16 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 16 сентября сообщает турецкий новостной канал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Переговоры глав Турции и Китая проходили в закрытом режиме в Летнем дворце президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По данным телеканала, встреча продлилась полчаса. Эрдоган и Си Цзиньпин, в частности, обсуждали отношения между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит ШОС стартовал в Самарканде (Узбекистан) 15 сентября и будет проходить два дня. На форуме присутствует более десяти глав различных государств, в том числе президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Постоянные члены Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия и Монголия имеют статус наблюдателей, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка — страны-партнёры.

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