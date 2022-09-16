Оренбург, 16 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки десять человек стали жертвами мошенничества в общей сложности почти на 4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

На территории Оренбургского района правоохранители зафиксировали десять фактов обмана оренбуржцев. Аферисты лишили людей свыше 3,7 млн рублей.

В большинстве случаев злоумышленники прибегали к использованию схемы, ставшей уже классической. Они звонили по телефону и представлялись сотрудниками банков, представителями портала госуслуг и уведомляли о якобы попытках незаконного списания денег или оформления кредита. В других случаях хищения произошли при покупке товара в интернете, при использовании сервиса по поиску попутчиков и при поиске источников дополнительного дохода.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступников.

«С каждым днем на территории Оренбургской области увеличивается число хищений денежных средств в сети интернет и по телефону. Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям: мошенники могут представляться сотрудниками различных структур, в том числе финансовых учреждений, правоохранительных органов. Тщательно проверяйте информацию при перечислении денежных средств», — обратились в очередной раз полицейские к населению. Правоохранители призывают не переводить деньги на неизвестные счета и номера телефонов, не сообщать реквизиты карты и СМС-коды и не переходить по неизвестным ссылкам в интернете.