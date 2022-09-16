Ярославль, , 10:01 — REGNUM В Ярославле студент Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова открыл при вузе геймдев-клуб (клуб разработчиков игр — ИА REGNUM). Об этом сообщает пресс-служба университета.

Первая встреча участников геймдев-клуба Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Открытие прошло 5 сентября 2022 года. Создателем геймдев-клуба стал студент второго курса физического факультета Никита Баранов.

«Идея создания клуба у меня возникла достаточно давно, я ждал подходящего момента, чтобы ее реализовать. Эта возможность представилась, когда мне удалось стать амбассадором Всероссийского конкурса «Начни игру» от АНО «Россия — страна возможностей» — он направлен на поддержку ребят, интересующихся игровой индустрией и готовых создавать собственные игровые проекты. Планирую, что в дальнейшем аудитория клуба разрастется по всей Ярославской области, а затем мы выйдем и на другие регионы», — рассказал Никита.

Участники университетского клуба будут учиться создавать прототипы игр, а также будут решать задачи от ведущих игровых компаний. В перспективе это поможет создать командам свои небольшие инди-студии (независимые студии разработчиков игр, работающие без издателя — ИА REGNUM). Сейчас к клубу уже присоединились ребята из Москвы и Костромской области. А в октябре планируется первое крупное мероприятие — GameJam — в трёхдневный срок члены клуба должны будут разработать прототип собственной игры.