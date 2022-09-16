Студент ЯрГУ открыл университетский клуб разработчиков игр
Ярославль, 16 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославле студент Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова открыл при вузе геймдев-клуб (клуб разработчиков игр — ИА REGNUM). Об этом сообщает пресс-служба университета.
Открытие прошло 5 сентября 2022 года. Создателем геймдев-клуба стал студент второго курса физического факультета Никита Баранов.
Участники университетского клуба будут учиться создавать прототипы игр, а также будут решать задачи от ведущих игровых компаний. В перспективе это поможет создать командам свои небольшие инди-студии (независимые студии разработчиков игр, работающие без издателя — ИА REGNUM). Сейчас к клубу уже присоединились ребята из Москвы и Костромской области. А в октябре планируется первое крупное мероприятие — GameJam — в трёхдневный срок члены клуба должны будут разработать прототип собственной игры.