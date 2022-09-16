Краков, Польша, , 09:14 — REGNUM Кипрский футбольный клуб «АЕК Ларнака» одержал победу над киевским «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в польском Кракове и завершилась со счётом 1:0.

Футбол Цитата из видео «Казаки. Футбол»

Единственный гол в матче забил полузащитник «АЕК Ларнака» Адам Дьюрчо на восьмой минуте.

На сегодняшний день «АЕК Ларнака» занимает третье место в группе B, на счету команды три очка. «Динамо» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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