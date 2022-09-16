Мелитополь, Бывш. УССР, , 09:26 — REGNUM Резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представители которого посещали Запорожскую АЭС, оказалась необъективной и предвзятой, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА Новости.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

В опубликованной 15 сентября резолюции МАГАТЭ изложено требование к России о немедленном прекращении действий против атомной станции и на ней самой.

«Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование», — сказал Рогов.

Он отметил, что в документе так и не появилось указаний на главного и единственного виновника обстрелов АЭС — киевские войска. Российские военные, напротив, выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты АЭС от внешних террористических угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают регулярные обстрелы города Энергодара и его окрестностей, а также территорию ЗАЭС. При этом эксперты МАГАТЭ, побывавшие на Запорожской АЭС, не смогли определить очевидное — кто именно ведёт огонь.

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