Москва, , 09:14 — REGNUM О героизме и мужестве лейтенанта Сергея Рыдванского, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 16 сентября в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что лейтенант с первых дней спецоперации командовал взводом гаубичной артиллерийской батареи, которая вела подавление артиллерии, миномётов и других огневых средств врага; уничтожала пехоту и танки ВСУ; а также ликвидировала инженерные сооружения на пути продвижения российских войск.

Также указывается, что киевские нацисты сосредоточили свои силы на одном направлении, подтянув резервы и бронетехникой и приготовившись к нанесению контрудара. При этом Рыдванский получил указания, произвел корректировку и наводку орудий батареи, и открыл огонь по врагу.

«Благодаря грамотному руководству лейтенанта Рыдванского, умелым и слаженным действиям его подчинённых, расчеты орудий уничтожили автомобильную и бронированную технику, минометы, а также два десятков националистов, сорвав их планы», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что затем взвод лейтенанта был обнаружен националистами, после чего Рыдванский вывел своё подразделение из-под возможного ответного удара ВСУ и перебазировал его в безопасный район, чтобы не допустить потерь среди личного состава, а также сохранить вооружение и военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что сконцентрированные на херсонском направлении киевские войска состоят из большого числа иностранных наёмников.