Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. На Камчатке для семей участников специальной операции в защиту Донбасса введут новые меры поддержки, такое поручение дал губернатор края Владимир Солодов правительству региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Дети военнослужащих смогут получить бесплатные путёвки в загородные оздоровительные лагеря, бесплатное горячее питание в школах. Также Солодов поручил правительству края проработать вопрос бесплатного профессионального обучения детей из семей участников спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке предприниматели объединились в группу и оказывают помощь участникам специальной операции в защиту Донбасса. Так была отправлена уже третья партия квадрокоптеров.