Казань, 16 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Более 1,8 млрд рублей направили на летнюю оздоровительную кампанию в Татарии. Средства выделялись из разных источников, сообщает региональное минобрнауки.

Schekinov Alexey Victorovich В детском лагере

Из республиканского бюджета на оздоровление детей выделялось свыше 1,6 млрд рублей, более 6,8 млн рублей направили из бюджетов муниципалитетов. Также задействовали средства предприятий и родителей.

За лето в 1527 организациях поправили здоровье 154 398 ребят. Всего отдых в 2022 году предусмотрен для 218 685 детей.

На Черноморском побережье побывали более 5 тыс. детей. В лагерях Татарии отдохнули 169 ребят из Донбасса. Еще 207 детей из города Лисичанска Луганской Народной Республики прибыли в Татарию 11 сентября.

Ранее ИА REGNUM передавало, финансирование программы отдыха и оздоровления детей увеличат в Татарии на 327 млн рублей. В 2023 году объем направленных средств составит 2 млрд 132 млн рублей.

Читайте также: Глава комитета Госдумы: в каждом федеральном округе должны быть «Артеки»