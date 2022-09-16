В Татарии подвели итоги летней оздоровительной кампании
Казань, 16 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Более 1,8 млрд рублей направили на летнюю оздоровительную кампанию в Татарии. Средства выделялись из разных источников, сообщает региональное минобрнауки.
Из республиканского бюджета на оздоровление детей выделялось свыше 1,6 млрд рублей, более 6,8 млн рублей направили из бюджетов муниципалитетов. Также задействовали средства предприятий и родителей.
За лето в 1527 организациях поправили здоровье 154 398 ребят. Всего отдых в 2022 году предусмотрен для 218 685 детей.
На Черноморском побережье побывали более 5 тыс. детей. В лагерях Татарии отдохнули 169 ребят из Донбасса. Еще 207 детей из города Лисичанска Луганской Народной Республики прибыли в Татарию 11 сентября.
Ранее ИА REGNUM передавало, финансирование программы отдыха и оздоровления детей увеличат в Татарии на 327 млн рублей. В 2023 году объем направленных средств составит 2 млрд 132 млн рублей.
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