Биробиджан, 16 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Прокуратура Еврейской автономии обжалует решение суда об освобождении из-под стражи мужчины, который совершил наезд на подростка, находясь за рулём в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Суд

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В ДТП пострадала 16-летняя девушка. В аварии она получила тяжкие телесные повреждения: черепно-мозговую травму, переломы бедра, ключицы, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины. Несовершенолетняя уже больше месяца проходит лечение в больнице.

Как выяснилось, водитель находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбудили дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Он был заключён под стражу по решению Ленинского района суда, но затем вердикт инстанции отменил областной суд.

«По мнению надзорного ведомства, решение суда об освобождении из заключения под стражей лица, обвиняемого в причинении тяжкого вреда несовершеннолетней девочке с грубым игнорированием правил дорожного движения, не отвечает принципам справедливости, не соответствует характеру и степени общественной опасности совершённого им преступного деяния», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в августе было возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя и пассажиров автомобиля Toyota Funcargo. Он столкнулся с грузовиком, управлявший которым мужчина допустил выезд на встречную полосу, находясь в состоянии наркотического опьянения.