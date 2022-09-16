Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав сотрудников на территории АО «Адмиралтейские верфи». Об этом проинформировали в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Ранее СМИ сообщили о забастовке сотрудников подрядной организации, работающей на территории «Адмиралтейских верфей», из-за задержки зарплаты на два месяца. В пресс-службе судостроительного предприятия корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что забастовку организовали не сотрудники АО «Адмиралтейские верфи».

«Это забастовка не наших работников, это не работники «Адмиралтейских верфей», поэтому не можем дать никаких дополнительных комментариев», — сказали в пресс-службе.

По данным СКР, около ста сотрудников одной из коммерческих организаций организовали забастовку из-за задержки заработной платы.

По результатам проверки Бастрыкин получит доклад об обстоятельствах инцидента. Контроль за выполнением поручения Бастрыкина будет осуществлять центральный аппарат СКР.