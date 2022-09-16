Владивосток, 16 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке крупные приморские работодатели 27 сентября на ярмарке вакансий представят свыше 7 тыс. вакансий, сообщили в пресс-службе правительства края.

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По словам специалистов, в ярмарке вакансий примут участие более 90 крупных организаций и предприятий различных форм собственности и сфер экономической деятельности. Ведущие компании региона выступят с презентацией о своей работе.»

Также на ярмарке пройдут мастер-классы и тренинги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области количество вакансий существенно больше, чем число безработных.