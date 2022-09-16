Рим, 16 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Итальянская «Рома» одержала победу над финским ХИКом в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Aleksandr Osipov Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо

В составе «Ромы» голы забили Пауло Дибала и Андреа Белотти, а также полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

С 14-й минуты ХИК играл в меньшинстве после удаления защитника Миро Теньо.

На сегодняшний день «Рома» занимает третье место в группе С, на счету команды три очка. ХИК идёт на четвёртом месте без набранных очков.