Валуйки, Белгородская область, 16 сентября 2022, 09:12 — REGNUM Водоснабжение города Валуйки Белгородской области, которое было отключено в связи с обстрелом города ВСУ, будет восстановлено в течение пяти часов, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в Белоблводоканале.
Потребителей отключили от водоснабжения ночью после того, как на город была совершена атака и вышла из строя электроподстанция. Подача электричества уже восстановлена, автоматически заработала и система водоснабжения.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ атаковали город в ночь на 16 сентября, погиб один мирный житель.