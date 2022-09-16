Валуйки, Белгородская область, 16 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Водоснабжение города Валуйки Белгородской области, которое было отключено в связи с обстрелом города ВСУ, будет восстановлено в течение пяти часов, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в Белоблводоканале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Потребителей отключили от водоснабжения ночью после того, как на город была совершена атака и вышла из строя электроподстанция. Подача электричества уже восстановлена, автоматически заработала и система водоснабжения.

«Все объекты водоснабжения запущены в работу, стравлен воздух из всех пожгидрантов, ведётся заполнение системы водой. На это понадобится не мене пяти часов. Наполнять систему будем постепенно, чтоб избежать порывов труб», — объяснили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ атаковали город в ночь на 16 сентября, погиб один мирный житель.