Нижний Тагил, Свердловская область, 16 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Жительница Нижнего Тагила Свердловской области предстала перед судом по обвинению в мошенничестве. Являясь директором турфирмы, она похитила у клиентов 2,4 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что в период с августа 2019 по август 2020 года женщина получала деньги от клиентов турфирмы. При этом авиабилеты и места в отелях женщина не выкупала, а деньги присваивала. Таким образом 28 человек остались без денег и отпуска.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил директора турфирмы к трём с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима Кроме того, суд обязал женщину выплатить клиентам сумму ущерба.