Москва, , 09:09 — REGNUM Заявления США и стран ЕС о том, что введённые ими санкции против России не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что ограничительные меры приводят к осложнению банковских транзакций. Кроме того, российским судам закрывают доступ в порты Европы, которые являются важными перевалочными пунктами и которые необходимы для нормального функционирования цепочек поставок.