Москва, 16 сентября 2022, 09:09 — REGNUM Заявления США и стран ЕС о том, что введённые ими санкции против России не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он также добавил, что ограничительные меры приводят к осложнению банковских транзакций. Кроме того, российским судам закрывают доступ в порты Европы, которые являются важными перевалочными пунктами и которые необходимы для нормального функционирования цепочек поставок.