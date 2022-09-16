Калачинск, Омская область, , 09:06 — REGNUM В городе Калачинске Омской области осуждён рецидивист, избивший сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в прокуратуре региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор в отношении ранее судимого 43-летнего мужчины вынес Калачинский городской суд. Местный житель признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Установлено, что вечером 1 декабря 2021 года мужчина вышел в подъезд своего дома и начал дебоширить. Он стучал в двери и шумел. Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Прибыв на место, полицейские увидели, что дебошир лежит на полу в своей квартире. Признаки алкогольного опьянения при этом отсутствовали.

Оперуполномоченный начал опрашивать мужчину. В ответ злоумышленник нанёс полицейскому несколько ударов кулаком по голове.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал. Он заявил, что не понял, что перед ним находится сотрудник правоохранительных органов. Однако его доводы были опровергнуты доказательствами, в том числе показаниями свидетелей.

Суд назначил рецидивисту наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый подал апелляционную жалобу на приговор, заявив, что наказание является слишком суровым. Однако Омский областной суд согласился с позицией прокуратуры и отклонил жалобу, оставив приговор по существу без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

Добавим, по данным УМВД по Омской области, в регионе в 2021 году было раскрыто 13,5 тысячи преступлений. Отмечается снижение количества тяжких преступлений против личности. Раскрыты все причинения тяжкого вреда здоровью и более 96% совершенных убийств.

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