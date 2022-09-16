Борисоглебский, Ярославская область, 16 сентября 2022, 09:05 — REGNUM В посёлке Борисоглебский Ярославской области началась реконструкция пешеходного моста через реку Устье. Об этом рассказала глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова.
Напомним, мост был открыт в 2015 году, а в 2020-м рухнул из-за сильного ветра. По словам Айнаш Кисляковой, в 2023 году планируется также капитальный ремонт автомобильного моста через Устье.
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