Борисоглебский, Ярославская область, 16 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В посёлке Борисоглебский Ярославской области началась реконструкция пешеходного моста через реку Устье. Об этом рассказала глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова.

страница Айнаш Кисляковой в ВК Демонтаж рухнувшего моста в Борисоглебском

«Началась реконструкция пешеходного моста в посёлке. В настоящее время рабочие ведут подготовку к демонтажу. По условиям контракта, мост должен быть построен к 31 декабря 2022 года. Будем надеяться, что погодные условия нас не подведут», — сообщила Кислякова.

Напомним, мост был открыт в 2015 году, а в 2020-м рухнул из-за сильного ветра. По словам Айнаш Кисляковой, в 2023 году планируется также капитальный ремонт автомобильного моста через Устье.