Антонов сравнил США с плохо видящим твердолобым ковбоем
Вашингтон, 16 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов проявляет твердолобость, продолжая раскручивать санкционную спираль, при этом не учитывая, что рестрикции бьют по интересам самих США. Об этом 16 сентября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединённых Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики», — указал дипломат, слова которого приводит пресс-служба посольство России в телеграм-канале.
Антонов отметил «сумбурность» очередного пакета американских санкций.
«Впечатление таково, что администрация, не зная, каким ещё образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», — подчеркнул посол.
При этом он добавил, что американские санкции не могут повлиять на подход и позицию Москвы, изолировать её рестрикциями не удастся.
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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября минфин США ввёл санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены, трёх дочерей и других его близких. Причиной введения санкций в ведомстве назвали то, что Кадыров называл себя «верным пехотинцем президента России Владимира Путина» и организовал отправку из Чечни добровольцев и силовиков для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР.
Кроме того, с 15 сентября власти США ввели запрет для американских компаний на оказание России услуг по квантовым вычислениям. Под ограничения попали около 30 российских компаний, имеющих отношение к квантовым вычислениям и производству микросхем.