Вашингтон, 16 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов проявляет твердолобость, продолжая раскручивать санкционную спираль, при этом не учитывая, что рестрикции бьют по интересам самих США. Об этом 16 сентября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Цитата из к/ф «Назад в будущее 3». реж Роберт Земекис. 1990. США Ковбой

«Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединённых Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики», — указал дипломат, слова которого приводит пресс-служба посольство России в телеграм-канале.

Антонов отметил «сумбурность» очередного пакета американских санкций.

«Впечатление таково, что администрация, не зная, каким ещё образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», — подчеркнул посол.

При этом он добавил, что американские санкции не могут повлиять на подход и позицию Москвы, изолировать её рестрикциями не удастся.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября минфин США ввёл санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены, трёх дочерей и других его близких. Причиной введения санкций в ведомстве назвали то, что Кадыров называл себя «верным пехотинцем президента России Владимира Путина» и организовал отправку из Чечни добровольцев и силовиков для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР.

Кроме того, с 15 сентября власти США ввели запрет для американских компаний на оказание России услуг по квантовым вычислениям. Под ограничения попали около 30 российских компаний, имеющих отношение к квантовым вычислениям и производству микросхем.