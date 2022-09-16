Томск, 16 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Мэрия Томска подписала обновлённое соглашение с Томской епархией об информировании населения в случаях чрезвычайных ситуаций. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Прошлое соглашение, как отмечается, было подписано в 2014 году. Согласно новому документу, в оповещении горожан о ЧС будут участвовать шесть храмов вместо пяти. Кроме того, в епархии будет назначен один ответственный за приём информации от ОДС.

«Участвовать в оповещении будут Богоявленский кафедральный и Петропавловский соборы, Воскресенский, Знаменский и Сергиевский храмы, а также Богородице-Алексиевский мужской монастырь», — отметили в мэрии.

Добавим, что в городе действует комплексная система оповещения жителей о ЧС. Церковный набат станет крайней мерой оповещения населения, в случае массового отключения электричества.