Бишкек, , 09:01 — REGNUM Власти Таджикистана продолжают стягивать тяжёлую военную технику в зону конфликта на границе с Киргизией, а также используют для обстрела киргизской территории весь имеющийся арсенал. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Республики.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Также указывается, что в данный момент на всём протяжении линии соприкосновения в зоне конфликта ведутся интенсивные боевые и добавляется, что пограничная служба киргизского ГКНБ ведёт отражение агрессии со стороны Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киргизии началась эвакуация мирных жителей из расположенных около границы с Таджикистаном сёл.