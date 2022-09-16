Ульяновск, 16 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении ревнивого жителя Пензенской области, который побил жертву обухом топора, молотком и затем пристегнул наручниками к бамперу и протащил по дороге. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

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Фигурантом уголовного дела стал 36-летний безработный житель города Кузнецка Пензенской области. Правоохранители установили, что преступление было совершено на территориях двух регионов 18 октября 2021 года.

По данным следствия, в лесу в Пензенской области злоумышленник несколько раз ударил пострадавшую обухом топора по спине. Затем мужчина, как установили правоохранители, перевёз жертву в Базарносызганский район Ульяновской области, где побил её и нанёс удары молотком.

«После этого он пристегнул её наручниками к бамперу автомобиля и протащил волоком по грунтовой дороге», — говорят в ведомстве.

У пострадавшей были переломаны ноги, также диагностированы другие телесные повреждения. Как установили оперативники, причиной поступка стала ревность.

Жителя Кузнецка обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Инзенский районный суд признал мужчину виновным, назначив четыре года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении местного жителя за смерть жены, которую он закидал бутылками и побил.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области расследовались два уголовных дело, где жертву убили со второй попытки. Орудием преступления в обоих случаях стал нож.

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