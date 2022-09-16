Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. На Камчатке в ходе прямой линии с губернатором края Владимиром Солодовым 15 сентября был выбран «народный министр». Набрав большинство голосов зрителей, им стал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixelbay.com Чиновник

Читайте также: Губернатор Камчатки прошел проверку на детекторе лжи

За Лебедева проголосовали 4482 человека. На втором месте оказался министр цифрового развития Николай Киселев, набравший 4218 голосов и на третьем — министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский — 4 197 голосов.

Губернатор края Владимир Солодов признал, что для министров это своеобразный приз «зрительских симпатий». Он подчеркнул, что подобное голосование было бы более справедливым для глав районов региона.

«Я, безусловно, поздравляю лидеров: это всегда приятно, когда люди замечают, голосуют. Предлагаю воспринимать это, как приз зрительских симпатий, а основную турнирную таблицу выводить по количеству денег, которые в регион привлекают те или иные министры, по дисциплине в завершении проектов или по вкладу, который та или иная сфера даёт для благополучия Камчатского края», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов во время своей прямой линии 15 сентября прошёл проверку на полиграфе.