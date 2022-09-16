Несколько воинов из Самары награждены орденом Мужества посмертно
Самара, 16 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Государственные награды семьям воинов, погибших при выполнении задач специальной военной операции на территории б. УССР, вручила глава администрации г. Самары Елена Лапушкина. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба администрации города.
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«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга указом президента Российской ФедерацииВладимира Владимировича Путина орденом Мужества посмертно награждены ефрейторСергей Закиров, рядовойДмитрий Лебедев, сержантДмитрий Юртаев, младший сержантДмитрий Яйков», — сообщает пресс-служба.
Сообщается, что за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга указами президента России орденом Мужества посмертно и медалью Жукова награжден старший сержант Артем Уманец.
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