Самара, 16 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Государственные награды семьям воинов, погибших при выполнении задач специальной военной операции на территории б. УССР, вручила глава администрации г. Самары Елена Лапушкина. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

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«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга указом президента Российской ФедерацииВладимира Владимировича Путина орденом Мужества посмертно награждены ефрейторСергей Закиров, рядовойДмитрий Лебедев, сержантДмитрий Юртаев, младший сержантДмитрий Яйков», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга указами президента России орденом Мужества посмертно и медалью Жукова награжден старший сержант Артем Уманец.

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