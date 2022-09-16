Астана, 16 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Депутаты обеих палат парламента Казахстана на совместном заседании 16 сентября одобрили поправки к конституции о выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что законопроект был принят единогласно в окончательном чтении. Депутаты поддержали увеличение президентского срока до семи лет и введение запрета избираться на этот пост более одного раза.

Законопроект будет передан на подпись президенту республики.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести данные поправки в конституцию в своём послании народу, объявленном 1 сентября. Он также предложил провести досрочные выборы президента осенью 2022 года и выборы в парламент и местные законодательные собрания в первой половине 2023 года.