Сеул, 16 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Южной Кореи в августе 2022 года вырос на 29,1% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 168 155 автомобилей на сумму $4,12 млрд. В стоимостном выражении экспорт вырос на 35,9%.

В министерстве подчеркнули, что рост показателя связан с увеличением спроса на экологически чистые автомобили, на долю которых пришлось 29,6% экспорта автомобилей.

Экспорт «зеленых» автомобилей вырос на 47%, до 40 215 единиц. В стоимостном выражении показатель вырос на 45,7%, до $1,22 млрд.