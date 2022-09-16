Ярославль, 16 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует реконструировать стадион на улице Большой Норской. Об этом с социальных сетях сообщил и. о. мэра города Илья Мотовилов.

мэрия Ярославля Приём граждан в мэрии Ярославля

Информация о планах прозвучала во время личного приёма граждан. С просьбой о реконструкции обратились жители Дзержинского района.

«Брагинцы действительно давно ждут обновлённый спортивный комплекс открытого типа, который просто необходим в этом большом, развивающемся районе. Отмечу, на месте стадиона планируется возвести ФОК, в состав которого войдёт спортивное ядро и универсальная игровая площадка. Спортивное ядро будет включать круговые беговые дорожки, площадку для воркаута, трибуну для зрителей, хоккейный корт. Универсальная игровая площадка будет предназначена для игр в футбол, волейбол и баскетбол», — рассказал Илья Мотовилов.

К модернизации приступят в конце 2022 года, основные работы запланированы на 2023 год. В итоге, как пообещал ио мэра, жители Дзержинского района получат «современный стадион».