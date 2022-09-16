Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Кольца Сатурна, открытые Галилеем 400 лет назад, — одно из самых поразительных зрелищ в Солнечной системе, которое могут увидеть даже астрономы-любители в слабый телескоп. Но и сегодня ученые не могут прийти к единому мнению о том, как и когда они образовались.

Сатурн DasWortgewand

Авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале Science, попытались найти убедительный ответ на этот вопрос, передает агентство France-Presse.

По их мнению, 100-200 миллионов лет назад ледяной спутник Сатурна, которую они назвали Хризалидой, распался, подойдя слишком близко к газовому гиганту.

Хотя большая часть ее столкнулась с Сатурном, оставшиеся фрагменты распались на небольшие фрагменты, которые и образовали знаменитые кольца планеты.

«Приятно найти правдоподобное объяснение», — сказал AFP профессор планетарных наук Массачусетского технологического института и ведущий автор исследования Джек Уиздом.

Сатурн, шестая планета от Солнца, сформировался четыре с половиной миллиарда лет назад, в самом начале существования Солнечной системы. Но несколько десятилетий назад ученые предположили, что кольца Сатурна появились гораздо позже: всего около 100 миллионов лет назад.

Гипотеза была подкреплена наблюдениями, сделанными зондом «Кассини», который вращался вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год.

«Но поскольку никто не мог придумать, как кольца могли появиться 100 миллионов лет назад, некоторые ставят под сомнение аргументацию, которая привела к такому выводу», — говорит Уиздом.

Построив сложные математические модели, Уиздом и его коллеги нашли объяснение, которое учитывает хронологию и позволяет понять другую характеристику планеты — ее наклон.

В новом исследовании Уиздом и его коллеги смоделировали внутреннее строение планеты, используя гравитационные данные, собранные «Кассини» во время его сближения с Сатурном после падения в его глубины.

Созданная ими модель показала, что Сатурн немного рассинхронизирован с Нептуном, что потребовало нового объяснения — события, достаточно мощного, чтобы вызвать такое нарушение. Математические данные показали, что для этого подходит потерянная луна.

«Она разлетелась на куски, и эти куски впоследствии разлетелись еще больше, и постепенно превратились в кольца», — объяснил Уиздом.

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