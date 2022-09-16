Буэнос-Айрес, , 08:51 — REGNUM Напавший на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер житель Буэнос-Айреса Фернандо Сабага Монтиель, а также его невеста Бренда Улиарте, останутся под арестом до окончания следствия. Об этом со ссылкой на решение судьи Марии Эухении Капучетти 15 сентября сообщает газета Clarín.

Кристина Фернандес де Киршнер (сс)Presidencia de la Nación Argentina

По мнению судьи, хотя попытку застрелить вице-президента предпринял Сабаг, его подруга Улиарте принимала в произошедшем активное участие, «оказывая логистическую и моральную поддержку». Поэтому в отношении пары было возбуждено дело по обвинению в «покушении на убийство, отягчённое применением огнестрельного оружия, злым умыслом и сговором».

Следствие полагает, что Сабаг и Улиарте начали планировать покушение ещё в апреле, когда купили пистолет.

Мария Эухения Капучетти «Убийство не было совершено по независящим от него [Сабага] причинам».

Напомним, 1 сентября Сабаг подошёл к Кристине де Киршнер возле её дома в Буэнос-Айресе и попытался выстрелить в политика, но пистолет дал осечку. Вице-президент не пострадала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине по делу о нападении на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер задержали четвёртого подозреваемого.

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