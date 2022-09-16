Москва, 16 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Центробанку пора перестать бояться решительных шагов и изменить свои целевые показатели так, чтобы к концу года ключевая ставка составила 1,5 — 3% годовых, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Ключевая ставка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин предположил, что по итогам заседания совета директоров 16 сентября регулятор снизит ставку до 7% годовых.

«Большинство аналитиков прогнозируют ее снижение до 7,5% годовых или даже до 7,25%. Такой подход считаю гомеопатическим. То есть крайне растянутым во времени и практически бесполезным для экстренного восстановления экономической активности. У нас нет времени раз за разом осторожно менять ставку и потом наблюдать, что из этого получится», — отметил Кошелев в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что решение Центробанка нужно расценивать исключительно с точки зрения влияния на рост промышленного и технологического производства, так как именно эту задачу ставят сегодняшние обстоятельства.

«Очевидно — стимулирование экономической активности, требует длинных и дешёвых кредитов. Нам же сегодня нужен не просто стимул, а создание максимально благоприятных условий. Вопрос стоит об увеличении промышленного производства по разным отраслям в разы! Часть жизненно-важной продукции у нас просто не производится. Где-то производства приходится создавать буквально с нуля, из ничего. Почему не обеспечить такие проекты кредитом с минусовой ставкой, освободить их от налоговой нагрузки», — добавил парламентарий.

Санкции, по его словам, показали в каких товарах, материалах и технологиях у России дефицит и необходимость говорить не о рынке, а о восстановлении промышленного и технологического потенциала страны.

«Центробанку пора перестать бояться решительных шагов и изменить свои целевые показатели так, чтобы к концу года ключевая ставка составила 1,5 — максимум 3% годовых. Она-то и станет лучшим стимулом для открытия новых производств. У нас в стране много талантливых людей, кто готов вкладывать в технические и технологическое будущее своей страны, в ее процветание. Как раз это позволит открывать все больше новых рабочих мест, выпускать свой собственный валовый продукт, тем самым сбалансировать уровень спроса и предложения. Тогда мы сможем побороть скачки инфляции не манипуляциями с размером ключевой ставки, а, насыщая рынок отечественными товарами. Это позволит сохранять стране свой собственный суверенитет в условиях любых санкций. От регулятора требуется только одно — дать эту возможность», — заключил парламентарий.