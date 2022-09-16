В Госдуме ждут решительных шагов от Центробанка по снижению ключевой ставки
Москва, 16 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Центробанку пора перестать бояться решительных шагов и изменить свои целевые показатели так, чтобы к концу года ключевая ставка составила 1,5 — 3% годовых, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин предположил, что по итогам заседания совета директоров 16 сентября регулятор снизит ставку до 7% годовых.
«Большинство аналитиков прогнозируют ее снижение до 7,5% годовых или даже до 7,25%. Такой подход считаю гомеопатическим. То есть крайне растянутым во времени и практически бесполезным для экстренного восстановления экономической активности. У нас нет времени раз за разом осторожно менять ставку и потом наблюдать, что из этого получится», — отметил Кошелев в своем телеграм-канале.
Депутат считает, что решение Центробанка нужно расценивать исключительно с точки зрения влияния на рост промышленного и технологического производства, так как именно эту задачу ставят сегодняшние обстоятельства.
«Очевидно — стимулирование экономической активности, требует длинных и дешёвых кредитов. Нам же сегодня нужен не просто стимул, а создание максимально благоприятных условий. Вопрос стоит об увеличении промышленного производства по разным отраслям в разы! Часть жизненно-важной продукции у нас просто не производится. Где-то производства приходится создавать буквально с нуля, из ничего. Почему не обеспечить такие проекты кредитом с минусовой ставкой, освободить их от налоговой нагрузки», — добавил парламентарий.
Санкции, по его словам, показали в каких товарах, материалах и технологиях у России дефицит и необходимость говорить не о рынке, а о восстановлении промышленного и технологического потенциала страны.
«Центробанку пора перестать бояться решительных шагов и изменить свои целевые показатели так, чтобы к концу года ключевая ставка составила 1,5 — максимум 3% годовых. Она-то и станет лучшим стимулом для открытия новых производств. У нас в стране много талантливых людей, кто готов вкладывать в технические и технологическое будущее своей страны, в ее процветание. Как раз это позволит открывать все больше новых рабочих мест, выпускать свой собственный валовый продукт, тем самым сбалансировать уровень спроса и предложения. Тогда мы сможем побороть скачки инфляции не манипуляциями с размером ключевой ставки, а, насыщая рынок отечественными товарами. Это позволит сохранять стране свой собственный суверенитет в условиях любых санкций. От регулятора требуется только одно — дать эту возможность», — заключил парламентарий.